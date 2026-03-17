- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 1 хв
Мерц розкритикував послаблення санкцій США проти російської нафти
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, що рішення США тимчасово дозволити купівлю російської нафти суперечить інтересам України та Європи, а санкційний тиск на РФ має лише посилюватися.
Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Берліні, передає Укрінформ.
«Війни в Ірані та в Україні пов’язані між собою. Росія, звичайно, дуже уважно стежить за розвитком подій навколо Ірану. Росія скористається будь-якою нагодою, щоб перевірити НАТО та послабити Україну. Тому ми вважаємо неправильним, що Вашингтон послабив обмежувальні заходи щодо продажу російської нафти», — сказав канцлер.
Він наголосив на необхідності посилювати санкційний тиск на Росію.
«Ми цим шляхом не підемо. Ми продовжимо посилювати європейський санкційний тиск на Росію», — заявив Мерц.
За словами канцлера, нинішні поступки Вашингтона Москві не принесуть довготривалого ефекту на енергетичному ринку.
«Це не призведе до стійкого зниження цін на енергоносії, але для України це шкідливий і неправильний сигнал. Це також на шкоду нашій європейській безпеці», — додав він.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини закликав до якнайшвидшого завершення військового конфлікту в Ірані, наголосивши, що війна завдає серйозної шкоди глобальній економіці.
Ми раніше інформували, що Німеччина та Велика Британія відхилили заклик президента США Дональда Трампа щодо допомоги в забезпеченні безпеки судноплавства через Ормузьку протоку.