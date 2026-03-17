Мерц розкритикував послаблення санкцій США проти російської нафти

Фрідріх Мерц і Дональд Трамп / © Associated Press

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, що рішення США тимчасово дозволити купівлю російської нафти суперечить інтересам України та Європи, а санкційний тиск на РФ має лише посилюватися.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Берліні, передає Укрінформ.

«Війни в Ірані та в Україні пов’язані між собою. Росія, звичайно, дуже уважно стежить за розвитком подій навколо Ірану. Росія скористається будь-якою нагодою, щоб перевірити НАТО та послабити Україну. Тому ми вважаємо неправильним, що Вашингтон послабив обмежувальні заходи щодо продажу російської нафти», — сказав канцлер.

Він наголосив на необхідності посилювати санкційний тиск на Росію.

«Ми цим шляхом не підемо. Ми продовжимо посилювати європейський санкційний тиск на Росію», — заявив Мерц.

За словами канцлера, нинішні поступки Вашингтона Москві не принесуть довготривалого ефекту на енергетичному ринку.

«Це не призведе до стійкого зниження цін на енергоносії, але для України це шкідливий і неправильний сигнал. Це також на шкоду нашій європейській безпеці», — додав він.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини закликав до якнайшвидшого завершення військового конфлікту в Ірані, наголосивши, що війна завдає серйозної шкоди глобальній економіці.

Ми раніше інформували, що Німеччина та Велика Британія відхилили заклик президента США Дональда Трампа щодо допомоги в забезпеченні безпеки судноплавства через Ормузьку протоку.