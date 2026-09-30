Мерц розніс заяву Лаврова і розкрив, чи готова РФ до серйозних переговорів щодо України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував позицію Росії щодо війни в Україні. За його словами, заява Сергія Лаврова щодо зустрічі з німецьким колегою Йоганном Вадефулем доводить повну відсутність у Росії інтересу до «серйозних переговорів»

Про це пише Politico.

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Мерц заявив, що РФ не зацікавлена в серйозних переговорах

Вадефуль у суботу провів зустріч із Лавровим у штаб-квартирі ООН. Переговори стали першими контактами на рівні міністрів закордонних справ Німеччини та Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ до України 2022 року. Після зустрічі Лавров заявив, що не почув від німецького колеги «нічого нового».

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Мерц прокоментував слова російського міністра під час пресконференції в Берліні.

«Подальша оцінка Росією цієї зустрічі показала, що Росія, очевидно, наразі зовсім не зацікавлена в серйозних переговорах. Тому ми робитимемо все, що в наших силах, щоб продовжувати допомагати Україні — не лише у військовому плані, а й політично, фінансово та економічно», — заявив канцлер Німеччини.

Так Мерц відреагував на оцінку Лавровим його зустрічі з Вадефулем, яку російський міністр фактично назвав безрезультатною.

Заява Лаврова після зустрічі з Вадефулем

«[Вадефуль] дістав свої нотатки й зачитав текст, який повністю повторює те, що Німеччина щодня публічно й офіційно заявляє через своїх лідерів. Я зазначив йому, що мені не було чого нового почути. Я відверто сказав йому, що думав, ніби він має сказати щось цікаве й незвичайне. Вони могли б просто провести телефонну розмову й повідомити нам, щоб ми прочитали їхні офіційні заяви», — розповів Лавров після зустрічі.

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Зауважимо, за інформацією видання Welt, під час розмови з Лавровим Вадефуль закликав Росію відмовитися від того, що він назвав небезпечним шляхом ескалації щодо Німеччини, Європи та НАТО. Водночас німецький міністр заявив, що можливість повернення до конструктивніших відносин між двома країнами залишається відкритою.

Згодом Вадефуль пояснив, що сам виступив ініціатором зустрічі з Лавровим. За словами очільника МЗС, він хотів донести до російської сторони готовність Німеччини захищати себе після виявлення безпілотників із вибухівкою в одному з німецьких аеропортів. Берлін поклав відповідальність за цей інцидент на Москву.

Крім того, Вадефуль планував обговорити з Лавровим посилення занепокоєння через загрозу глобальної продовольчої кризи. Це відбувається на тлі спроб відновити зернову угоду між Росією та Україною.

Мерц озвучив вимоги до Росії

У вівторок Мерц повторив ключові вимоги німецького уряду до Кремля. Зокрема, за його словами, Росія повинна припинити війну, європейські держави мають бути залучені до переговорів про умови її завершення, а Україна повинна отримати перспективу вступу до Європейського Союзу.

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«Я можу лише ще раз сказати, що Росія не виграє цю війну, а сама Росія зазнає величезних збитків — зокрема для своєї економіки. Якщо Росія продовжить цю війну, за це доведеться заплатити», — наголосив німецький канцлер.

Війна в Україні — останні новини

За даними The Atlantic Council, мета президента РФ Володимира Путіна у війні проти України полягає не в територіальних завоюваннях, а у знищенні української державності та відродженні імперії, тому прості територіальні поступки чи тимчасові перемир’я не зупинять агресію. Посланці адміністрації США розглядають переговори з Кремлем як звичайну геополітичну угоду, тоді як Москва прагне встановити контроль над внутрішніми справами України, заборонити їй вступ до НАТО та обмежити чисельність армії.

До слова, за оцінками генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, цілодобові обстріли Києва спрямовані на те, щоб змусити Україну до перемир’я на умовах Кремля, продемонструвати силу внутрішній російській аудиторії та залякати Захід. Романенко зауважив, що повітряні атаки є частиною загальної стратегічної наступальної операції РФ, проте ресурсів для сухопутного повторного наступу на столицю в агресорки наразі немає.

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