Мерц розповів, про що говоритимуть Зеленський і лідери Європи з Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у вівторок вирушить до Вашингтона разом із президентом України Володимиром Зеленським та низкою інших європейських лідерів.

Про це він розповів у соцмережі Х.

«Завтра я поїду з президентом Зеленським та іншими європейськими главами держав і урядів до Вашингтона. Ми проведемо обмін думками з президентом США Дональдом Трампом щодо стану мирних зусиль, питань безпеки, територіальної цілісності та подальшої підтримки України», — написав Мерц у соцмережі.

Реклама

Поїздка відбудеться на тлі обговорення майбутніх гарантій безпеки для України та міжнародних переговорів щодо можливих шляхів завершення війни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 18 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Разом з ним вирушать федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Також стало відомо, що український лідер вже прибув до Брюсселю.