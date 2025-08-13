Мерц розповів, про що лідери Європи говорили з Трампом перед зустріччю з Путіним на Алясці

Фрідріх Мерц / © Associated Press

На Алясці планують обговорити фундаментальні інтереси безпеки України та Європи.

Про це заявив лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Німеччині.

«На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, який ми сказали сьогодні американському президентові. Ми були одностайні в оцінці ситуації і також в тому, якої мети можна досягти», — наголосив Мерц.

Україна готова обговорювати питання, пов’язані з територіями. Водночас юридичне визнання окупованих Росією територій не розглядається як частина переговорів.

«Україна готова до перемовин, також територіальні питання обговорювати, але ми виходимо з контактної лінії. Вона є вихідною позицією і юридичне визнання окупованих територій не обговорюється», — зазначив Мерц.

Мерц підкреслив, що Берлін та Київ мають єдину позицію у питаннях безпеки та готові донести її до партнерів, які зустрінуться на Алясці.

«Україна повинна сидіти за столом переговорів», — сказав канцлер.

Мерц також підкреслив, що Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки від міжнародних партнерів.

«Ми побажали йому (президенту США Дональду Трампу — ред.) всього найкращого та домовилися, що після зустрічі з президентом Путіним він проінформує Зеленського, а потім і європейських лідерів. Є надія на зрушення, надія на мир в Україні», — додав Мерц.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні має відбутися 15 серпня на Алясці.

Проте Трамп заявив, що мирна угода для України передбачатиме «обмін територіями». За його словами, такий крок має бути вигідним для обох сторін.

Також напередодні запланованого саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна 26 країн ЄС узгодили спільну заяву на підтримку України. Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка вирішила не ставати на бік України. Натомість у Європі та в Києві побоюються, що під час зустрічі на Алясці Трамп і Путін можуть дійти згоди на умовах, які будуть невигідні Україні.