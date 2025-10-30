- Дата публікації
Мерц і Ердоган посварилися на пресконференції: що сталося
Візит канцлера Німеччини до Туреччини завершився сваркою з Ердоганом через Ізраїль.
Перший візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Туреччини завершився напруженою публічною сценою: спільна пресконференція з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом переросла у відкритий конфлікт через війну Ізраїлю проти ХАМАС.
Про це пише BILD.
Ердоган одразу задав тон розмови, назвавши дії Ізраїлю в Газі «геноцидом». Мерц спочатку проігнорував це звинувачення, але пізніше відповів прямо.
Німецький канцлер наголосив, що Німеччина «підтримувала Ізраїль з моменту його заснування», хоча й поділяє страждання мирних жителів Гази. Мерц також нагадав, що війна могла б закінчитися, якби ХАМАС звільнив усіх заручників. Ердоган, однак, відповів повторним звинуваченням у «геноциді», посилаючись на велику кількість жертв серед цивільного населення.
Питання міграції та ролі Туреччини у війні РФ проти України, які Мерц мав намір обговорити, залишилися в тіні цього гарячого публічного спору.
Нагадаємо, у Газі зараз мир доволі хиткий. Про те, що там відбувається і чого Росія вчиться у ХАМАСу — в матеріалі спеціального кореспондента ТСН. Тиждень Андрія Цаплієнка.
Раніше повідомлялося, Ердоган оголосив про готовність надати майданчик для зустрічі Трампа і Путіна, підкресливши, що Анкара від самого початку виступала за підтримку діалогу.