ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
780
Час на прочитання
1 хв

Мерц і Ердоган посварилися на пресконференції: що сталося

Візит канцлера Німеччини до Туреччини завершився сваркою з Ердоганом через Ізраїль.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Мерц та Ердоган

Мерц та Ердоган / © Соцмережа X

Перший візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Туреччини завершився напруженою публічною сценою: спільна пресконференція з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом переросла у відкритий конфлікт через війну Ізраїлю проти ХАМАС.

Про це пише BILD.

Ердоган одразу задав тон розмови, назвавши дії Ізраїлю в Газі «геноцидом». Мерц спочатку проігнорував це звинувачення, але пізніше відповів прямо.

Німецький канцлер наголосив, що Німеччина «підтримувала Ізраїль з моменту його заснування», хоча й поділяє страждання мирних жителів Гази. Мерц також нагадав, що війна могла б закінчитися, якби ХАМАС звільнив усіх заручників. Ердоган, однак, відповів повторним звинуваченням у «геноциді», посилаючись на велику кількість жертв серед цивільного населення.

Питання міграції та ролі Туреччини у війні РФ проти України, які Мерц мав намір обговорити, залишилися в тіні цього гарячого публічного спору.

Нагадаємо, у Газі зараз мир доволі хиткий. Про те, що там відбувається і чого Росія вчиться у ХАМАСу — в матеріалі спеціального кореспондента ТСН. Тиждень Андрія Цаплієнка.

Раніше повідомлялося, Ердоган оголосив про готовність надати майданчик для зустрічі Трампа і Путіна, підкресливши, що Анкара від самого початку виступала за підтримку діалогу.

Дата публікації
Кількість переглядів
780
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie