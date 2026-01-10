Мерц таки визначився: чи готовий відправити миротворців до України

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Велика Британія та Франція пообіцяли надіслати свої війська для підтримки миротворчої операції в Україні, тоді як Німеччина займає незрозумілу позицію.

Про це пише видання The Telegraph.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що німецькі війська будуть розгорнуті лише на території НАТО навколо України для моніторингу перемир’я та зміцнення обороноздатності країни.

Реклама

«Це може включати, наприклад, розгортання військ на сусідніх територіях НАТО після перемир’я», — уточнив він.

Попри те, що Мерц відновив курс на зміцнення Бундесверу та створення однієї з найпотужніших армій Європи, його рішення відображає внутрішньополітичні обмеження: будь-яке розгортання військ за кордоном вимагає схвалення Бундестагу. Через слабку більшість у парламенті та політичну делікатність таких рішень, канцлер обрав більш м’яку позицію — розгортання військ поблизу, а не всередині України.

Раніше повідомлялося, що Британія та Франція обмежать свою присутність в Україні 15 тисячами військових. Цей показник суттєво нижчий за попередні очікування і залежатиме від укладення мирної угоди.

За попередніми оцінками, в Україні буде розгорнуто менше 7,5 тисячі британських солдатів. І ця цифра теж буде викликом для країни, в регулярній армії якої є 71 тисяч навчених військовослужбовців.

Реклама

Іспанія також висловила готовність. Прем’єр-міністр Педро Санчес заявив: «Ми готові зміцнювати мир присутністю іспанських збройних сил. Якщо ми робили це в інших частинах світу, чому б нам не зробити це в Європі?»

Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО, готова долучитися до місії на морі. Міністр закордонних справ Хакан Фідан зазначив, що турецький флот може взяти на себе відповідальність за безпеку в Чорному морі.