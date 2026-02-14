Мерц веде таємні переговори з Макроном щодо "ядерної парасольки" - Bloomberg

Мерц і Макрон / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що у Європі тривають розмови про власні ядерні засоби стримування.

Про це він сказав під час виступу на полях Мюнхенської безпекової конференції, пише Bloomberg.

За даними видання, очікується, що протягом цього місяця президент Франції Еммануель Макрон запропонує ядерне стримування решті європейських країн. Утім, подібна перспектива й досі залишається незрозумілою.

«Я розпочав перші переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо європейського ядерного стримування. Ми абсолютно дотримуємося наших юридичних зобов’язань. Це буде повністю враховано в нашому спільному ядерному рішенні в межах НАТО, і в Європі не буде зон із різним рівнем безпеки», — сказав Мерц.

Окрім того, він висловив думку, що створення спільної європейської ядерної системи спонукатиме Європу «відновити та відродити трансатлантичні зв’язки» зі США.

«Ми робимо це не для того, щоб відмовитися від НАТО. Ми робимо це для того, щоб створити міцний, самодостатній європейський стрижень у межах альянсу», — додав канцлер Німеччини.

Нагадаємо, договір про нерозповсюдження ядерної зброї, підписаний 1968 року, десятиліттями стримував глобальну гонку озброєнь. Його основна формула — п’ять офіційних ядерних держав (США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія) гарантують безпеку іншим, щоб ті не розробляли власну зброю. Але з приходом Дональда Трампа у цій формулі засумнівалися.

Тим часом противники ядерного сценарію нагадують про політичні й репутаційні ризики. Колишній посол Німеччини у США Вольфганг Ішингер попередив: навіть обговорення ядерного статусу може спричинити «бурю нечуваних масштабів» — з боку Москви, Варшави, Брюсселя.

Але інші експерти наполягають, що Німеччина має інвестувати в «ядерну латентність» — створити технологічну основу, яка дасть змогу створити зброю за кілька місяців у разі загрози.