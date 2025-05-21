Мерц відповів, чи бачить ознаки швидкого закінчення війни в Україні

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер ФРН Фрідріх Мерц попередив, що швидкого закінчення війни в Україні не буде, і назвав посередника, який міг би допомогти «врегулювати конфлікт».

Про це йдеться в Тagesspiegel.

Федеральний канцлер Німеччини знизив очікування щодо швидкого завершення війни в Україні, йдеться у повідомленні.

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«На цей момент немає жодних ознак того, що ця війна скоро закінчиться,» — заявив він у Берліні.

Мерц також підкреслив, що дипломати намагаються зробити все можливе для досягнення миру. Ідея залучити Папу Римського як посередника, за словами Мерца, є «останньою земною інстанцією для врегулювання конфлікту».

«Залишається лише сподіватися, що хоча б на цьому рівні вдасться зібрати сторони конфлікту для конструктивної розмови», — сказав Мерц.

Також він наголосив, що для нього було важливо, щоб Німеччина відігравала «активну, сприятливу, сильну роль» у мирному процесі.

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Тим часом президент США Дональд Трамп заявив про «досягнення значного прогресу» в переговорному процесі щодо закінчення війни в Україні. Він сказав це 21 травня під час зустрічі в Білому домі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Нагадаємо, Ватикан готовий приєднатися до переговорів між Україною та Росією. Про це йшлося раніше на тлі інформації, що Папа Римський Лев XIV, ймовірно, запропонував провести мирні переговори між Росією та Україною у Ватикані, але наразі ні сам Папа, ні представники Ватикану не робили таких публічних заяв.

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