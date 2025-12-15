Мерц заявив, як краще використати заморожені активи РФ: подробиці

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Конфіскація заморожених активів Російської Федерації та використання їх як забезпечення для надання Україні репараційного кредиту має стати чітким сигналом для Москви про необхідність припинення агресії.

Таку думку висловив канцлер Німеччини, Фрідріх Мерц під час бізнес-форуму у Німеччині.

Мерц наголосив, що цей крок має на меті не продовження, а завершення війни.

«Це сигнал Москві, що немає сенсу продовжувати цю війну», — підкреслив Фрідріх Мерц.

Водночас, він застеріг країни-члени Європейського Союзу (ЄС) від нездатності досягти згоди щодо репараційного кредиту для України. На його думку, такий провал завдасть величезного удару по репутації блоку.

«Ми докладали зусиль, щоб у Раді ЄС створити єдність, щоб усі європейські країни несли рівний ризик. Але якщо нам це не вдасться — спроможність ЄС буде дуже сильно пошкоджена на майбутні роки», — додав Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, Європейський Союз у п’ятницю, 12 грудня, ухвалив рішення про безстрокове заморожування суверенних російських активів. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала це рішення, наголосивши на його політичному значенні.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на фінансування, отримане за рахунок заморожених російських активів, оскільки без цих коштів країна «не зможе» функціонувати.