Фрідріх Мерц і Олаф Шольц. / © Associated Press

Реклама

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив свою готовність поставити для ЗСУ ракети Taurus. У партії Олафа Шольца закликали майбутніх коаліційних партнерів до спільного рішення.

Про це заявив генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас, пише Tagesschau.

Мірш вважає, що майбутній канцлер, який відомий підтримкою постачання ракет, перегляне свою позицію після отримання всієї інформації щодо них.

Реклама

"Я припускаю, що Фрідріх Мерц, після того, як він буде повністю поінформований відомствами, ще раз дуже чітко все зважить. І ми ухвалимо це рішення разом", - наголосив Мірш.

З його слів, у парламентській фракції СДПН є чітка резолюція з цього приводу.

"Я припускаю, що ми не хочемо сприяти ескалації тут, що ми не хочемо стати стороною війни. Все це причини, які призвели до того, що ми не поставили Taurus. Я також припускаю, що так воно і залишиться", - додав німецький політик.

Як повідомлялося, в адміністрації “фюрера” Володимира Путіна пригрозили ескалацією війни через заяву Фрідріха Мерца про те, що Берлін може надати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.

Дата публікації 13:32, 14.04.25 Кількість переглядів 40 Мусієнко рубає правду в очі! Росія збільшила угруповання в 5 разів! Наступ почався!?