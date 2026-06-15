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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Мерц заявив про "вікно для дипломатії" щодо миру в Україні та згадав Трампа — деталі

Мерц анонсував обговорення мирного плану щодо України з Трампом.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Мерц заявив про "вікно для дипломатії" щодо миру в Україні та згадав Трампа — деталі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вперше з’являються обережні сигнали можливого запуску дипломатичних процесів щодо завершення війни в Україні.

Про це він сказав напередодні саміту G7, передає Reuters.

За його словами, Україна нині перебуває у «новій позиції сили», тоді як Росія не досягає військових цілей і стикається з економічними труднощами.

«Я кажу з максимальною обережністю та стриманістю, що вперше можливо, що тут поступово відкривається дипломатія», — заявив Мерц.

Можливі мирні ініціативи

Канцлер також повідомив, що планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом пакет із п’яти умов потенційного мирного врегулювання, які раніше були узгоджені під час зустрічі в Лондоні.

«Ми разом сформулювали п’ять ключових пунктів, які також маємо намір обговорити в Евіані з президентом Трампом. Це можуть бути перші кроки — хоча, знову ж таки, все це гіпотетично — це можуть бути перші кроки до нової дипломатичної ініціативи щодо мирних переговорів між Україною, Росією, Європою та США», — зазначив він.

Мерц наголосив, що наразі йдеться лише про можливі сценарії та попередні консультації, а не про офіційно запущений переговорний процес. Обговорення мають продовжитися на міжнародному рівні під час саміту G7.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив про підписання угоди з Іраном, а потім зосередження на війні в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
160
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