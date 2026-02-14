ТСН у соціальних мережах

Політика
25
2 хв

Мерц заявив, що Росію потрібно «дотиснути» до миру

Завершення війни можливе лише за умов економічного та військового виснаження країни-агресорки.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Росія, ймовірно, не має наміру вести серйозні переговори про мир з Україною, тому на неї необхідно й надалі посилювати тиск.

Про це під час Мюнхенська конференція з безпеки заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє The Guardian.

Коментуючи можливі переговори з Росією, Мерц нагадав про поїздку «прем’єр-міністра з ЄС» до Москви без відповідного мандата. Йшлося про главу уряду Угорщини Віктор Орбан, який не досяг жодних результатів.

За словами канцлера, вже за тиждень після тієї поїздки Україна зазнала однієї з найпотужніших атак Росії по цивільній інфраструктурі.

«Тому якщо є сенс говорити, ми готові говорити. Але, як ви можете бачити по американській стороні, Росія поки що не готова до серйозних переговорів», — наголосив Мерц.

Він також підкреслив, що війна проти України завершиться лише тоді, коли Росія буде щонайменше економічно, а можливо й військово, виснажена. На його думку, цей момент уже поступово наближається.

«Росія повинна відмовитися від цієї жахливої війни проти України, і ми повинні зробити все необхідне, щоб довести їх до точки, коли вони не побачать для себе подальших переваг у продовженні цієї жахливої війни», — заявив канцлер Німеччини.

Раніше повідомлялося, що губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що єдиним ефективним інструментом стримування російського диктатора Путіна є демонстрація сили, тоді як будь-які прояви слабкості лише заохочують агресора.

Ми раніше інформували, що у складі російської делегації, які прибуде на переговори щодо миру в Україні до Женеви, буде заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін.

25
