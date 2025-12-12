Мерц заявив, що в мирних пропозиціях України є територіальні поступки

Фрідріх Мерц / © Associated Press

У мирних пропозиціях, які Київ надіслав Сполученим Штатам Америки, «насамперед йдеться про те, на які територіальні поступки Україна готова піти».

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє DW.

«Однак це питання, на яке повинен відповісти насамперед український президент і український народ», — наголосив німецький політик.

З його слів, «було б помилкою примушувати українського президента до миру, який його народ не прийме після чотирьох років страждань і смертей». Мерц зауважив, що такою є позиція лідерів Європи, про що вони також наголошували під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Німецький канцлер повідомив, що європейські лідери під час цієї розмови запросили Вашингтон спільно обговорити відповідь України на мирні пропозиції цими вихідними. Мерц каже, після цих переговорів наступного тижня може відбутися зустріч у Берліні. Втім, поки незрозуміло, чи візьмуть у ній участь США.

«Це дуже залежить від спільної підготовки документів, над якими ми зараз працюємо. Я досить впевнений, що ми досягнемо успіху», — сказав голова уряду ФРН.

Нагадаємо, у суботу, 13 грудня, у Парижі відбудуться переговори щодо мирного плану Трампа. Axios з посиланням на джерела в Білому домі та українських чиновників повідомило, що мета цієї зустрічі — виробити спільну позицію щодо плану, який включає 20 пунктів та передбачає низку складних поступок для Києва.

Зауважимо, Дональд Трамп повідомив, мовляв, поки сумнівається, чи його країна буде присутня у Франції на зустрічі щодо обговорення «мирного плану». З його слів, американські представники прибудуть до Парижа, якщо вважатимуть, «що є хороші шанси». Мовляв, Вашингтон «не хоче витрачати багато часу».