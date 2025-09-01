Мерц заявив, що війна в Україні триватиме ще довго: коли прогнозує мир

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © скриншот з відео

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що війна в Україні може тривати ще «дуже довго».

Про це політик сказав в інтерв’ю телеканалу ZDF.

На запитання, чи сподівається він на досягнуте припинення вогню наступного року, Мерц відповів: «Я не втрачаю надії, що ми зможемо його досягти. Але я також не маю жодних ілюзій».

Він заявив, що готовий до того, що війна може тривати довго.

«Ми намагаємося закінчити її якомога швидше. Але точно не ціною капітуляції України», — сказав Мерц.

Канцлер ФРН визнав, що війна може закінчитися хоч завтра, якщо «Україна капітулює, здасться і втратить свою незалежність».

«Тільки тоді післязавтра настане черга наступної країни. А через день після цього настане наша черга. Це не варіант», — заявив Мерц.

Також канцлер назвав два можливі варіанти закінчення війни.

«Існує два основні варіанти: або через військову поразку однієї країни проти іншої, чого я не бачу для Росії чи України на даний момент, або економічне чи військове виснаження. Але наразі я цього також не бачу з обох боків», — додав він.

На питання про можливе відправлення західних сухопутних військ до України після припинення вогню Фрідріх Мерц заявив, що зараз це «не є основною темою серед союзників».

«Пріоритет номер один — це підтримка української армії, щоб вона могла у довгостроковій перспективі захищати свою країну», — наголосив він.

Нагадаємо, що президент Франції Макрон збирає лідерів Європи у Парижі, щоб обговорити гарантії для України.