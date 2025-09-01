- Дата публікації
Мерц заявив, що війна в Україні триватиме ще довго: коли прогнозує мир
Фрідріх Мерц заявив, що війна може тривати ще довго, проте наголосив, що капітуляції України бути не повинно.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що війна в Україні може тривати ще «дуже довго».
Про це політик сказав в інтерв’ю телеканалу ZDF.
На запитання, чи сподівається він на досягнуте припинення вогню наступного року, Мерц відповів: «Я не втрачаю надії, що ми зможемо його досягти. Але я також не маю жодних ілюзій».
Він заявив, що готовий до того, що війна може тривати довго.
«Ми намагаємося закінчити її якомога швидше. Але точно не ціною капітуляції України», — сказав Мерц.
Канцлер ФРН визнав, що війна може закінчитися хоч завтра, якщо «Україна капітулює, здасться і втратить свою незалежність».
«Тільки тоді післязавтра настане черга наступної країни. А через день після цього настане наша черга. Це не варіант», — заявив Мерц.
Також канцлер назвав два можливі варіанти закінчення війни.
«Існує два основні варіанти: або через військову поразку однієї країни проти іншої, чого я не бачу для Росії чи України на даний момент, або економічне чи військове виснаження. Але наразі я цього також не бачу з обох боків», — додав він.
На питання про можливе відправлення західних сухопутних військ до України після припинення вогню Фрідріх Мерц заявив, що зараз це «не є основною темою серед союзників».
«Пріоритет номер один — це підтримка української армії, щоб вона могла у довгостроковій перспективі захищати свою країну», — наголосив він.
Нагадаємо, що президент Франції Макрон збирає лідерів Європи у Парижі, щоб обговорити гарантії для України.