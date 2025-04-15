Фрідріх Мерц відвідає Україну / © Associated Press

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Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує здійснити свій перший закордонний візит на цій посаді до України.

Про це інформує видання Welt.

Джерела видання повідомляють, що Мерц планує відвідати Україну на початку травня.

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Візит буде приурочений до саміту "Коаліції охочих", який відбудеться у Києві 9 травня.

Крім Мерца Київ планують відвідати президент Франції Емманюель Макрон та премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

Видання наголошує, що у травні для Мерца це буде першим закордонним візитом на посаді Канцлера Німеччини, водночас речник політика відмовився давати коментарі щодо цього.

Раніше повідомлялося, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він підтримує передавання ракет TAURUS Україні, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами.

Ми раніше інформували, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відмовився відповідати на запитання про плани зі створення сил підтримки України.