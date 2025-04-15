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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Мерц здійснить свій перший закордонний візит до України — Welt

Візит буде приурочений до саміту "Коаліції охочих", який відбудеться у Києві 9 травня.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Фрідріх Мерц відвідає Україну

Фрідріх Мерц відвідає Україну / © Associated Press

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує здійснити свій перший закордонний візит на цій посаді до України.

Про це інформує видання Welt.

Джерела видання повідомляють, що Мерц планує відвідати Україну на початку травня.

Візит буде приурочений до саміту "Коаліції охочих", який відбудеться у Києві 9 травня.

Крім Мерца Київ планують відвідати президент Франції Емманюель Макрон та премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

Видання наголошує, що у травні для Мерца це буде першим закордонним візитом на посаді Канцлера Німеччини, водночас речник політика відмовився давати коментарі щодо цього.

Раніше повідомлялося, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він підтримує передавання ракет TAURUS Україні, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами.

Ми раніше інформували, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відмовився відповідати на запитання про плани зі створення сил підтримки України.

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