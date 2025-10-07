Мерц жорстко розкритикував Орбана: деталі суперечки щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © скриншот з відео

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що минулого тижня мав гостру суперечку з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, яка стосувалась розв’язаної РФ війни проти України.

Заяву канцлера наводить DW.

За словами Мерца, Орбан почав закидати європейським лідерам небажання вести переговори з Росією.

«Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори», — пояснив Мерц.

На такий закид Мерц відповів Орбану, що торік у липні, коли Угорщина головувала у Раді ЄС, їздив до Києва, а потім у Москву до господаря Кремля Владіміра Путіна.

«І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти», — додав канцлер.

Водночас на запитання, чи думав він про те, щоб зателефонувати Путіну, Мерц відповів: «Я, звісно, думаю про це. Я просто бачу, що зараз будь-яка спроба поговорити з ним закінчується ще жорсткішими нападами на Україну».

ЗМІ раніше писали, що Мерц під час неформального саміту лідерів ЄС у Данії різко розкритикував Орбана за те, що той зриває важливі дискусії. За словами джерел, «словесна сутичка» відбулася під час обговорення того, як ЄС може краще захищатися від російської загрози та підтримувати Україну.