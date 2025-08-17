Мерц зробив неоднозначну заяву про швидку мирну угоду між Україною і РФ

Фрідріх Мерц. / © Associated Press

Швидка мирна угода між агресоркою Росією та Україною може бути “більш вартою за припинення вогню”.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю німецькому телеканалу, повідомляє CNN.

Він наголосив на тому, що тристороння зустріч з диктатором Росії Володимиром Путіним має бути проведена “якомога швидше” задля досягнення мирної угоди.

“Якщо це спрацює, це буде цінніше, ніж припинення вогню, яке може тривати тижнями без подальшого прогресу в політичних та дипломатичних зусиллях”, - висловився Мерц.

За його словами, Європа відіграватиме певну роль у переговорах Трампа із Зеленським. Адже відомо, що на цю зустріч запрошено європейських лідерів. Втім, каже Мерц, “поки що” вирішальна роль - за президентом США.

“Американський президент, який також має владу, як у військовому плані, так і через відповідні санкції та тарифи, забезпечити, щоб Росія діяла більше, ніж вона робить зараз”, - заявив німецький канцлер.

Окрім того, він висловив задоволення готовністю США до участі в гарантіях безпеки для України. Мерц називає це “гарною новиною”, адже Вашингтон готовий і “не залишає це наодинці з європейцями”.

Нагадаємо, лідери Європи зробили спільну заяву після зустрічі президента США Дональда Трампа і “фюрера” РФ Володимира Путіна на Алясці. Зокрема, вони вважають, що наступним кроком мають бути подальші переговори за участю президента України Володимира Зеленського. Також вкотре політики наголосили на тому, що Україна має мати “незламні гарантії безпеки”.