Мерц зробив несподівану заяву щодо зустрічі Путіна і Зеленського

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним найближчим часом не буде.

Таку заяву він зробив у четвер, 28 серпня, під час зустрічі з президентом Франції Макроном, яку транслював Єлисейський Палац.

Німецький канцлер вважає неможливою зустріч російського та українського лідерів після масованої атаки на столицю України у ніч проти 28 серпня. Він назвав повітряний удар по Києву «безпрецедентним».

«Здається очевидним, що зустрічі Путіна та президента Зеленського не буде, попри домовленість між Путіним та президентом США Трампом минулого тижня. Цього явно не станеться», — заявив Фрідріх Мерц.

Нещодавно під час зустрічі з спецпредставником президента США Кітом Келлогом президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до переговорів у форматі лідерів для вирішення ключових питань війни, і закликав Москву продемонструвати таку ж готовність.

Раніше очільник українського МЗС повідомляв, що Україна готова до подальших кроків на шляху до миру. Зокрема, щодо переговорів українського лідера Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіним в будь-якому форматі.

Водночас очільник МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що можлива зустріч російського президента Володимира Путіна із українським лідером Володимиром Зеленським може відбутися, якщо порядок денний таких переговорів буде «дійсно президентським».

Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, на запланованій цього тижня зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа основними темами переговорів стануть гарантії безпеки для України та підготовка до потенційної двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського з російським президентом Путіним.