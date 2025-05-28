Мерц зробив важливу заяву про далекобійну зброю для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна фінансуватиме виробництво ракет далекого радіусу дії в Україні.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Наші міністерства оборони підпишуть меморандум щодо ракет далекого радіусу дії. І не буде жодних обмежень щодо дальності, щоб Україна могла захищатися за межами своїх кордонів», — наголосив Мерц.

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Німецький канцлер назвав це початком «нової форми військово-промислової співпраці» між Україною та Німеччиною, яка має дуже великий потенціал.

Фрідріх Мерц додав, що Німеччина фінансуватиме суттєву частину коштів на термінали супутникового зв’язку Starlink для України.

Голова німецького уряду зазначив, що військова підтримка з боку Німеччини буде продовжена і розширена «для того, щоб Україна і зараз, і в майбутньому могла захищати себе від російської агресії».

Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Франція, Велика Британія та США скасували обмеження щодо далекобійного озброєння, яке постачається до України. Дальність дії таких ракет сягає 500 км, що дозволяє уражати цілі в Москві.

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У відповідь Кремль назвав це рішення «небезпечним» та заявив, що такі рішення «повністю суперечать прагненням до політичного врегулювання».

Після цього Мерц пояснив, що рішення про скасування обмежень на застосування далекобійної зброї, яка постачається до Києва, було ухвалене ще кілька місяців тому.

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що уряд Німеччини розглядає можливість виділення мільйонів євро на підтримку українських оборонних проєктів, зокрема масове виробництво ракет дальністю до 2500 км. Це може стати альтернативою прямим постачанням німецьких Taurus.