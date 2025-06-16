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Мерц зробив заяву про "посередництво" Путіна між Іраном та Ізраїлем
Німецький канцлер наголошує, що Путін має припинити війну в Україні.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проти посередницької ролі президента-диктатора РФ Володимира Путіна у війні між Ізраїлем та Іраном.
Про це німецький політик заявив перед початком саміту G7 у Канаді, повідомляє ”ЄП”.
“Особисто я не бачу, що російський президент міг би відіграти посередницьку роль у цьому конфлікті”, — наголосив канцлер ФРН.
Натомість, зауважив Мерц, “фюрер” Путін повинен припинити війну, яку він розпочав в Україні.
“Якщо Путін припинить цю війну, то він зробить необхідне і правильне на світовій арені, що зараз найбільше турбує нас. Я б дуже це вітав”, — висловився німецький канцлер.
Пропозиція Трампа про роль Путіна
В інтерв’ю ABC News Дональд Трамп висловив готовність розглядати диктатора Росії Володимира Путіна як потенційного посередника в конфлікті Ізраїля та Ірану.
“Він готовий. Він зателефонував мені з цього приводу. Ми мали довгу розмову про це”, — заявив американський лідер, не розкриваючи деталей перемовин.
Зауважимо, що Путін зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньянгу після ударів по Ірану 13 червня. Тоді господар Кремля виступив з несподіваною ініціативою стати посередником у мирному врегулюванні “ізраїльсько-іранського конфлікту”.