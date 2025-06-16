ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1156
Час на прочитання
1 хв

Мерц зробив заяву про "посередництво" Путіна між Іраном та Ізраїлем

Німецький канцлер наголошує, що Путін має припинити війну в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проти посередницької ролі президента-диктатора РФ Володимира Путіна у війні між Ізраїлем та Іраном.

Про це німецький політик заявив перед початком саміту G7 у Канаді, повідомляє ”ЄП”.

“Особисто я не бачу, що російський президент міг би відіграти посередницьку роль у цьому конфлікті”, — наголосив канцлер ФРН.

Натомість, зауважив Мерц, “фюрер” Путін повинен припинити війну, яку він розпочав в Україні.

“Якщо Путін припинить цю війну, то він зробить необхідне і правильне на світовій арені, що зараз найбільше турбує нас. Я б дуже це вітав”, — висловився німецький канцлер.

Пропозиція Трампа про роль Путіна

В інтерв’ю ABC News Дональд Трамп висловив готовність розглядати диктатора Росії Володимира Путіна як потенційного посередника в конфлікті Ізраїля та Ірану.

“Він готовий. Він зателефонував мені з цього приводу. Ми мали довгу розмову про це”, — заявив американський лідер, не розкриваючи деталей перемовин.

Зауважимо, що Путін зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньянгу після ударів по Ірану 13 червня. Тоді господар Кремля виступив з несподіваною ініціативою стати посередником у мирному врегулюванні “ізраїльсько-іранського конфлікту”.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie