Мерц зробив заяву про "посередництво" Путіна між Іраном та Ізраїлем

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проти посередницької ролі президента-диктатора РФ Володимира Путіна у війні між Ізраїлем та Іраном.

Про це німецький політик заявив перед початком саміту G7 у Канаді, повідомляє ”ЄП”.

“Особисто я не бачу, що російський президент міг би відіграти посередницьку роль у цьому конфлікті”, — наголосив канцлер ФРН.

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Натомість, зауважив Мерц, “фюрер” Путін повинен припинити війну, яку він розпочав в Україні.

“Якщо Путін припинить цю війну, то він зробить необхідне і правильне на світовій арені, що зараз найбільше турбує нас. Я б дуже це вітав”, — висловився німецький канцлер.

Пропозиція Трампа про роль Путіна

В інтерв’ю ABC News Дональд Трамп висловив готовність розглядати диктатора Росії Володимира Путіна як потенційного посередника в конфлікті Ізраїля та Ірану.

“Він готовий. Він зателефонував мені з цього приводу. Ми мали довгу розмову про це”, — заявив американський лідер, не розкриваючи деталей перемовин.

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Зауважимо, що Путін зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньянгу після ударів по Ірану 13 червня. Тоді господар Кремля виступив з несподіваною ініціативою стати посередником у мирному врегулюванні “ізраїльсько-іранського конфлікту”.

Дата публікації 14:55, 16.06.25 Кількість переглядів 141 Екстрена зустріч! Макрон пішов проти Трампа? Ситуація Ізраїлю та Ірану - приховані факти