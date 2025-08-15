Мерц зробив заяву про припинення вогню і "значний крок" до миру в Україні

Фрідріх Мерц. / © Associated Press

Після понад трьох років від початку повномасштабної війни Росія отримала шанс укласти угоду про припинення бойових дій в Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерца у соцмережі Х, а також повідомляє CNN.

"Через три з половиною роки після незаконного нападу на Україну Росія тепер має можливість домовитися про припинення вогню та бойових дій", - зазначив Мерц.

З його слів, майбутня зустріч між Трампом і Путіним надала «можливість» для миру. Німецький політик закликав диктатора РФ відмовитися від усіх попередніх умов щодо припинення вогню, а потім зустрітися зі українським лідером Володимиром Зеленським.

“Президент Трамп тепер може зробити значний крок до миру. Він заслуговує на подяку за цю ініціативу та тісну координацію останніх кількох днів”, - заявив Мерц.

Вкотре канцлер ФРН наголосив на тому, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки, а територіальні питання “можуть бути вирішені лише за згодою українців”.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на джерело, близьке до Кремля, повідомляє про те, що на Алясці “будуть узгоджені деякі умови”. За інформацією видання, схоже, агресорці Росії та США вдалося знайти “якусь невизначену спільну мову”.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що жодні рішення «на шляху до миру» не можуть ухвалюватися без участі України, а результативні переговори можливі лише після припинення вогню. З його слів, позиція України та її партнерів є принциповою.