Мерц зробив заяву про терміни передавання Німеччині систем Patriot від США

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Наразі Німеччина не отримала підтвердження термінів, коли США передасть власні системи Patriot на заміну тим, які Берлін готовий надати Україні.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє кореспондент “Укрінформу”.

“Є загальна обіцянка з боку американського уряду передати нам, Німеччині і Євросоюзу, Patriot, аби ми передали зазначені системи Україні. Ми передаємо та отримуємо заміну. Але ця заміна поки що насправді не забезпечена”, - наголосив німецький політик.

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З його слів, тривають переговори з Вашингтоном щодо того, коли ця заміна має надійти. Усі деталі обговорюють міністри оборони двох країн.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональда Трампа заявив, що нібито перші ракети до систем ППО Patriot, які були обіцяні в межах угоди з НАТО, вже в дорозі з Німеччини до України. Втім, ФРН не підтверджує цю заяву. У німецькому Міноборони кажуть, мовляв, їм про це нічого не відомо.

Тим часом видання BILD вразило термінами, коли Україна може отримати перший Patriot за гроші Німеччини. Зазначається, що цю систему ще виготовляє американська оборонна компанія Raytheon. Вона буде готовою щонайменше за шість-вісім місяців.

Дата публікації 19:43, 21.07.25 Кількість переглядів 27 5 нових PATRIOTS і це тільки початок! Рамштайн «готує» Путіна до переговорів