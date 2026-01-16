Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що довгостроковій перспективі Європейському Союзу доведеться відновлювати баланс у відносинах із Росією.

Фрідріх Мерц озвучив свою позицію під час публічного звернення, присвяченого перспективам Європи після завершення війни.

«Якщо нам удасться досягти повернення миру і свободи до Європи, якщо ми знову знайдемо баланс у відносинах з нашим найбільшим європейським сусідом, а саме з Росією, тоді і ЄС, і ФРН зможуть упевнено дивитися в майбутнє після 2026 року», — вважає канцлер.

Він підкреслив, що «Росія є найбільшим сусідом Європейського Союзу, і цей фактор неможливо ігнорувати під час стратегічного планування на десятиліття вперед».

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що міжнародна ситуація деградує, дипломатія замінюється односторонніми діями, а десятки країн страждають від хаосу.

«Хочеться сподіватися, що труднощі, негаразди та взаємні конфлікти залишаться в минулому», — сказав диктатор.