ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1220
Час на прочитання
1 хв

Мерц зробив заяву про відновлення стосунків з Росією

Канцлер вважає, що треба шукати баланс у відносинах з росіянами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що довгостроковій перспективі Європейському Союзу доведеться відновлювати баланс у відносинах із Росією.

Фрідріх Мерц озвучив свою позицію під час публічного звернення, присвяченого перспективам Європи після завершення війни.

«Якщо нам удасться досягти повернення миру і свободи до Європи, якщо ми знову знайдемо баланс у відносинах з нашим найбільшим європейським сусідом, а саме з Росією, тоді і ЄС, і ФРН зможуть упевнено дивитися в майбутнє після 2026 року», — вважає канцлер.

Він підкреслив, що «Росія є найбільшим сусідом Європейського Союзу, і цей фактор неможливо ігнорувати під час стратегічного планування на десятиліття вперед».

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що міжнародна ситуація деградує, дипломатія замінюється односторонніми діями, а десятки країн страждають від хаосу.

«Хочеться сподіватися, що труднощі, негаразди та взаємні конфлікти залишаться в минулому», — сказав диктатор.

Дата публікації
Кількість переглядів
1220
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie