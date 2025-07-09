Мерц зробив заяву щодо завершення війни в Україні

Мерц та Зеленський / © Associated Press

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У Німеччині зробили нову заяву щодо війни Росії проти України. Канцлер Фрідріх Мерц зауважив, що дипломатичні можливості для її завершення «вичерпані».

Про це написав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у соцмережі X.

Він чітко зафіксував, що Німеччина залишається на боці України.

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«Дипломатичні можливості для припинення війни в Україні „вичерпані“, — констатував канцлер.

У такий спосіб Мерц відреагував на черговий масований ракетно-дроновий удар по Україні, засудивши дії РФ.

Як ми писали, Німеччина після приходу до влади нового уряду на чолі з канцлером Мерцом перестала публікувати інформацію про нові постачання зброї. Офіційно це робиться для того, щоб «тримати Путіна в невіданні».

Секретний список, які системи Україна зараз вимагає від канцлера Мерца, опублікувало німецьке видання Bild. Запити на підтримку сягають мільярдів євро. Перелік включає три категорії:

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протиповітряна оборона,

транспортні засоби,

радіоелектронна боротьба.

Військові кола та представники промисловості Німеччини підтвердили існування цього списку виданню. Як німецький уряд відреагує на цей список, незрозуміло. Міністерство оборони Німеччини відмовляється надавати будь-яку інформацію з цього приводу.

Відомо, що раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорив з президентом США Дональдом Трампом посилення ППО України.

Нагадаємо, вночі 9 липня РФ завдала масованого удару БпЛА, ракетами Х-101 та «Кинджалами».

Через обстріл є руйнування та, на жаль, постраждалі у низці областей. Усі служби залучені для ліквідації наслідків.

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Основний удар припав на Волинь — атаковані аеродром й підприємства. Постраждали також Київщина, Житомирщина, Хмельниччина і Сумщина. Ми зібрали усе, що відомо про потужну атаку на Україну.