Мерц зустрінеться з Мадяром у Берліні: серед тем — підтримка України

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прийме в Берліні прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Однією з тем зустрічі стане подальша підтримка України.

Про це повідомила пресслужба федерального уряду ФРН.

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За словами речника уряду Штефана Корнеліуса, сторони також обговорять європейські питання, оборону та економічне співробітництво.

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Спочатку Мерц і Мадяр проведуть розмову віч-на-віч. Після цього заплановані переговори делегацій, робочий обід за участю окремих міністрів і спільна пресконференція.

Попередня зустріч лідерів у Берліні відбулася 2 червня, під час першого офіційного візиту Мадяра до Німеччини після вступу на посаду. Тоді вони також обговорювали підтримку України та євроатлантичну безпеку.

Нагадаємо, що раніше Фрідріх Мерц та Дональд Трамп провели телефонну розмову, у якій погодилися з необхідністю якнайшвидшого припинення війни в Україні за обов’язкового узгодження мирної угоди з НАТО.

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