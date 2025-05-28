Мерц зустрівся Зеленським і зробив заяву про тісну співпрацю: про що йдеться

Володимир Зеленський Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів зустріч у Берліні з президентом України Володимиром Зеленським та зробив заяву про тісну співпрацю між державами. Він також анонсував проведення українсько-німецьких міжурядових консультацій — вперше за багато років.

Про це Мерц сказав на пресконференції.

Канцлер ФРН акцентував, що війна змінила відносини між Україною та Німеччиною. Країни стали ближчими на рівні суспільств та на рівні урядів.

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«Майже всі міністри федерального уряду сьогодні тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами. І цю співпрацю ми будемо розширювати. Тому наприкінці цього року ми вперше за багато років знову проведемо українсько-німецькі міжурядові консультації«, — повідомив Мерц.

Він також сказав, що загарбницька війна Росії накладає відбиток на відносини між Києвом та Берліном, але вона не має права затіняти все. Тому, за словами канцлера ФРН, «ми спільно думаємо про майбутнє, попри війну».

«Тому після цієї пресконференції ми спілкуватимемося з представниками німецького бізнесу про економічні шанси на майбутнє. Потенціал є. Тісної співпраці між Німеччиною та Україною — він є. І теми лежать на долоні: енергетика, інфраструктура, будівництво, сільське господарство, машинобудування, медична техніка, а також інші галузі. Ми хочемо розкрити цей потенціал спільно на засадах партнерства», — розповів Мерц.

До слова, напередодні Мерц заявив, що США, Німеччина, Велика Британія і Франція зняли обмеження для України на удари західною далекобійною зброєю по об’єктах у Росії. Однак пізніше у Німеччині спростували слова канцлера: йшлося не про нові, а про попередні скасування обмежень, ухвалені ще 2024 року.

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Водночас ЗМІ інформували про начебто велику ймовірність того, що Німеччина нарешті передасть Україні далекобійні ракети Taurus. Але за інформацією видання Bild, Берлін поки не передаватиме ці ракети Києву.