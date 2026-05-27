Мерца дотискають щодо TAURUS: у Німеччині вимагають жорсткої відповіді на удари РФ

TAURUS / © Associated Press

Канцлера Німеччини Фрідріха Мерца закликали дозволити передачу Україні крилатих ракет TAURUS у відповідь на нові масовані удари Росії.

Про це йдеться в матеріалі Deutsche Welle.

Раніше, ще 2024 року, коли Мерц був лідером опозиції, він сам виступав за постачання Україні цих ракет. Однак після приходу на посаду канцлера таке рішення досі не було ухвалене. У березні Мерц заявляв, що Україні нібито вже не потрібні ракети TAURUS.

Після останніх атак РФ по Києву та Київській області, зокрема із застосуванням ракети «Орєшнік», канцлер засудив дії Москви. Втім, низка німецьких політиків вважає, що лише заяв недостатньо.

Політик від партії «Зелених» Ральф Фюкс, який нині очолює аналітичний Центр ліберальної сучасності, заявив, що відповіддю на російські воєнні злочини має бути дозвіл на постачання TAURUS Україні.

«Цього недостатньо як відповіді на російські воєнні злочини, пане канцлере. Адекватною відповіддю стало б рішення про постачання ракет TAURUS», — написав Фюкс.

Із закликом передати Україні ракети виступив і депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер — експерт із зовнішньої політики партії ХДС, до якої належить і сам Мерц.

«Постачання ракет TAURUS давно назріло. Як засіб високоточного удару великої дальності TAURUS залишається абсолютно обґрунтованим із військового погляду рішенням», — заявив Кізеветтер у коментарі Süddeutsche Zeitung.

Передачу TAURUS Україні також підтримала Вільна демократична партія Німеччини. У заяві від 25 травня там наголосили, що після передвиборчих заяв Мерца настав час ухвалити відповідне рішення.

«Якщо ми правильно зрозуміли Фрідріха Мерца до виборів, то час настав — зараз, якщо не раніше, — поставити Україні ракети TAURUS», — йдеться у заяві партії.

Що відомо про TAURUS

TAURUS — це німецько-шведська далекобійна крилата ракета повітряного базування, здатна уражати цілі на великій відстані з високою точністю. Україна неодноразово порушувала питання отримання таких ракет, однак Берлін досі не ухвалив рішення про їх передачу.

