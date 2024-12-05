Меру Нетішина Супрунюку оголошено підозру в розтраті мільйонів на придбання дронів - ЗМІ

4 грудня 2024 року міському голові Нетішина Олександру Супрунюку офіційно повідомили про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), яка призвела до збитків бюджету на понад 6 млн грн.

Про це пише видання "СтопКор" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За інформацією видання, йдеться про нібито скандальний тендер, проведений міськрадою для придбання безпілотників для військових на суму понад 20 млн грн. Слідство встановило, що закуплені у 2023 році літальні апарати, замовлені у компаній ТОВ "Дроніка" та ТОВ "Камік-А", були виготовлені з використанням дешевших комплектуючих, що не відповідали технічним вимогам. Вартість цих запчастин значно відрізнялась від заявленої в договорах.

За даними прокуратури, Олександр Супрунюк особисто підписував угоди від імені виконкому Нетішинської міської ради, що дозволило постачальникам заволодіти бюджетними коштами. Згідно з інформацією правоохоронців, неналежне виконання обов’язків міським головою призвело до збитків у розмірі 6,1 млн грн, що кваліфікується як тяжкі наслідки для громади.

У червні цього року у будівлі міськради проводились обшуки в межах розслідування справи про розтрату коштів (ст. 191 ККУ). Тоді слідчі дії стосувались угод із тими ж компаніями.

Це далеко не перший скандал, пов’язаний із Супрунюком. Мер неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань. Його звинувачували у земельних махінаціях, які завдали багатомільйонних збитків місцевому бюджету. Наприклад, у 2021 році міська рада безкоштовно передала 3 га промзони у приватну власність. Підозри викликають і статки мера. Його родині належить великий торговий центр у Нетішині, де Супрунюк, за даними активістів, часто проводить "ділові зустрічі" в робочий час. Попри це, мер регулярно домагається підвищення зарплат та премій для себе й своїх підлеглих.

Громада міста неодноразово висловлювала обурення діями Супрунюка, зокрема, через незадовільний стан міської інфраструктури — аварійні мости та непідготовлені бомбосховища. Останні події лише посилюють недовіру до місцевої влади.