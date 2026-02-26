"Мета Кремля в цій війні — вся Україна": Буданов назвав єдиний фактор, що стримає РФ

Буданов зробив заяву про санкції та неприпустимість поступок Росії

Москву не цікавлять регіони України. Мета Кремля — вся Україна. Тому будь-які поступки не змінять бажання Росії до експансії. Єдиний справжній фактор, що здатний стримати РФ, це українська армія.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов сказав про це в ексклюзивному інтерв’ю Al-Modon .

У розмові Буданов зробив акцент на стратегічній меті України та неприйнятності територіальних поступок.

«Москву не цікавлять конкретні регіони. Її мета — вся Україна. Тому будь-які поступки не змінять бажання Росії до експансії. Єдиний справжній стримуючий фактор — це українська армія. За 12 років війни Росія не змогла повністю окупувати жодну область України, і я впевнений, що так буде й надалі», — заявив Буданов.

Він також додав, що українці не погодяться на поступки РФ.

«Я впевнений, що український народ ніколи не погодиться на поступки територій. Усі окуповані регіони залишаються тимчасово захопленими і будуть звільнені з часом», — додав він.

Про російські амбіції та імперські плани

Кирило Буданов наголосив, що Росія змінилася за останні 12 років — стала біднішою економічно, політично і демографічно, — але одне залишилося незмінним: її імперські амбіції.

«Це саме те, що потрібно знищити, щоб зробити Росію цивілізованою. Чи зможемо ми це зробити? Цілком можливо, це наша мета. Але не в найближчому майбутньому. Проте я впевнений, що ми досягнемо нашої мети, якщо не зараз, то трохи згодом», — зазначив він.

І зміни режимів у Росії не змінюють її сутності.

«Незалежно від імені влади, її ідеологія залишається незмінною. Російська влада ніколи не ставила за мету покращення життя своїх громадян, будь то у царську епоху, за радянських часів чи сьогодні», — сказав Буданов.

Економічний тиск і санкції

«Санкції проти Росії мають залишатися навіть після завершення активних бойових дій. Будь-який інший сценарій заохочував би нову агресію. Росія не повинна мати змоги відновити свої економічні та військові потужності», — підкреслив очільник Офісу президента.

Нагадаємо, президент України повідомив, що тристоронні переговори відбудуться на початку березня в Абу-Дабі. За словами Володимира Зеленського, головною метою є закріплення домовленостей, а також організацію зустрічі на рівні лідерів.

Зеленський також підтвердив свою готовність до діалогу та підтримку мирних ініціатив США.