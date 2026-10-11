Мета — повний параліч: Кулеба пояснив, як Росія змінила цілі атак на прийдешню зиму

Дмитро Кулеба / © Associated Press

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Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що прийдешня зима може стати для України найважчою за весь час повномасштабної війни. За його словами, Росія дедалі ширше атакує не лише енергетику, а й інші системи, без яких неможливе нормальне життя у великих містах.

Про це Кулеба заявив у розмові з журналістом Паулем Ронцгаймером для Welt.

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Найгіршим сценарієм він назвав «колапс систем життєзабезпечення, які роблять можливим життя у великому місті». Йдеться насамперед про електропостачання, воду та каналізацію.

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За словами Кулеби, масовані удари по українських містах є наслідком нездатності Росії досягти своїх цілей на полі бою.

«Бомбардування міст є прямим наслідком неспроможності Росії перемогти Україну на полі бою», — заявив він.

Ексміністр вважає, що головною метою російських ракетних і дронових атак залишається прагнення підірвати волю українців до опору, а також рішучість міжнародних партнерів продовжувати підтримувати Україну.

Росія змінила характер атак

Кулеба звернув увагу на те, що нинішня кампанія РФ відрізняється від торішньої.

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«Рік тому Росія цілилася переважно в енергетичну інфраструктуру, щоб спричинити відключення світла по всій Україні», — сказав він.

Тепер, за словами Кулеби, під ударами опиняються також запаси медикаментів і продовольства.

«Вони хочуть не просто вимкнути світло в Україні. Вони прагнуть паралізувати країну», — наголосив ексміністр.

Водночас Кулеба переконаний, що Росії не вдасться досягти цієї мети.

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«Я вважаю, що Україна — надто велика, надто гнучка й надто здатна до адаптації держава. Саме тому я переконаний: ми переживемо цю зиму. Але ціна, яку ми за це заплатимо, буде значно вищою, ніж торік», — заявив він.

Кулеба також застеріг європейських партнерів від ілюзій щодо можливості простої мирної угоди з Володимиром Путіним, заявивши, що російський лідер не відмовився від ширших планів протистояння із Заходом.

Київ готується до складного опалювального сезону

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко попереджав, що окремі райони Києва можуть зіткнутися з особливими труднощами з теплопостачанням узимку 2026–2027 років.

Одним із найбільш проблемних він називав Печерськ. За словами експерта, під час попереднього опалювального сезону цей район разом із зонами поблизу ТЕЦ-4 найдовше залишався без тепла.

Харченко пояснював, що ситуацію ускладнює щільна забудова, яка не завжди відповідає можливостям інженерної інфраструктури.

На тлі російських атак на енергетичні об’єкти головними ризиками для столиці залишаються перебої з опаленням, електропостачанням і роботою каналізації. Після ударів по Трипільській ТЕС і київській ТЕЦ-5 питання відновлення енергетики та підготовки житлових будинків до можливих відключень залишається критичним.

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