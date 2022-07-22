"Мета Росії – зірвати постачання зброї": Подоляк прокоментував інформацію про "контрабанду"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російська пропаганда умисно вдається до поширення чуток про нібито контрабанду зброї з України, аби зірвати постачання.

Подоляк пояснив, що далекобійне озброєння від союзників України завдає болю армії Росії.

Про це радник очільника ОП написав у Мережі 22 липня.

"Західна далекобійна артилерія та РСЗВ завдають багато жахливого болю російським військовим складам і логістичним центрам. Тому ключова мета російських інформаційних операцій сьогодні – зірвати постачання зброї, дискредитувавши наші Збройні сили як надійного партнера й користувача", – йдеться в повідомленні.

Подоляк додав, що Кремль намагається зіграти на страху західного суспільства, поширюючи примітив про "чорний ринок".

За словами радника голови президентського офісу, реальність є зовсім іншою. А саме – українські бійці вмотивовані та швидко навчаються; кожна одиниця зброї є цінною для армії; Україна забезпечує повний контроль та інформування союзників на всіх етапах.

Нагадаємо, 21 липня Європол повідомив про наявність ознак контрабанди зброї з України. Так, були зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення.

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