Методи стають грубішими: у Німеччині вважають, що шпигунська активність Росії сягнула рівня холодної війни

Російські спецслужби намагаються встановити контакти в середовищі осіб, що ухвалюють політичні рішення.

Шпигунська активність Росії у ФРН зросла до рівня часів холодної війни.

Про це заявив очільник Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Томас Гальденванґ, - пише DW з посиланням на Welt am Sonntag.

Він додав, що російська розвідка має до Німеччини багатоплановий інтерес практично у всіх політичних сферах - це і зовнішня політика, і політика озброєнь, оборонна політика та політика ЄС, і передовсім - політика санкцій проти Росії.

"Методи стають дедалі грубішими, а способи - все більш жорстокими", - зауважив Томас Гальденванґ.

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Використовуючи велику кількість агентів, російські спецслужби намагаються встановити контакти в середовищі осіб, що приймають політичні рішення.

Своєю чергою глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль зазначив, що РФ і Китай використовують в Німеччині нові засоби з метою розвідки. За його словами, ці країни намагаються посіяти розбрат між західними державами за допомогою найрізноманітніших методів.

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