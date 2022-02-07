Метою Росії сьогодні є явно не Україна, а зміна правил співіснування з НАТО та ЄС - Макрон

Метою Росії сьогодні є явно не Україна, а зміна правил співіснування з НАТО та ЄС - Макрон

Президент Франції заявив про необхідність "нового балансу", що гарантувало б безпеку країн Європи та заспокоїло б Росію.

Домовленості, які б дозволили уникнути відкритого конфлікту на території України, можуть бути узгоджені. Водночас Росія має право порушувати питання, пов'язані зі своєю безпекою.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє ВВС.

За словами французького лідера, суверенітет України не підлягає обговоренню.

"Геополітичною метою Росії сьогодні є явно не Україна, а зміна правил співіснування з НАТО та ЄС. Ефективний та тривалий діалог з Росією не може і не повинен йти через ослаблення будь-якої європейської держави. Безпека та суверенітет України чи будь-якої іншої європейської держави не можуть бути предметом будь-якого компромісу, так само як для Росії правомірно порушувати питання про свою власну безпеку", — заявив він.

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Він висловив сподівання, що його діалогу з російським президентом буде достатньо, щоб запобігти військовому конфлікту.

Водночас президент Франції заявив, що вважає неправильним очікувати від Москви односторонніх заходів для деескалації ситуації, і сказав, що Росія має право висловлювати власні занепокоєння.

Але, за його словами, налагодження діалогу з Росією не може пройти через ослаблення будь-якої європейської держави".

"Ми повинні захистити наших європейських братів, запропонувавши новий баланс, здатний зберегти їхній суверенітет і мир", - сказав він.

Нагадаємо:

7 лютого Макрон здійснить офіційний візит до Росії, а вже наступного дня, 8 лютого, президент Франції прибуде до України.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову напередодні візиту останнього до Москви. Сторони обговорили стримування Росії у відповідь на стягування російських військ до кордону з Україною.

Макрон і Зеленський говоритимуть про безпеку в Україні

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