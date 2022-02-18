Метро за графіком і повна евакуація: у КМДА розкрили, як діятиме столиця у разі бойових дій в Києві

Метро за графіком і повна евакуація: у КМДА розкрили, як діятиме столиця у разі бойових дій в Києві

У разі бойових дій столична підземка працюватиме близько 6 годин.

У разі повномасштабного нападу Росії на Україну і бойових дій в Києві, в столиці проведуть повну евакуацію населення. В місті в такому разі залишаться лише працівники критичної інфраструктури та армія.

Про це в заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук в ефірі "Громадського радіо".

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За його словами, у разі бойових дій метро Києві працюватиме близько 6 годин: три години вранці і три — увечері. У решту часу підземка буде укриттям. Водночас, Ткачук запевнив, що Київ не буде повністю паралізованим, оскільки і наземний транспорт, і підземний все ж працюватиме.

"У разі бойових дій буде проведено евакуацію, і в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. І на забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи Київпастрансу: і наземний транспорт, і підземний", - сказав посадовець.

Щодо евакуації киян, у КМДА кажуть, що вона, якщо буде в ній необхідність, буде все ж добровільною. Також Ткачук зазначив, що кожен район столиці має свій план евакуації, згідно з яким буде визначено місце збирання громадян у разі потреби.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не підтверджує відведення військ РФ від кордону. Але, за його словами, можливість повномасштабного вторгнення РФ до України зараз оцінюється як невисока.

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