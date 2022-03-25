"Межі санкцій – це кінець війни": Кулеба розповів про безпрецедентні світові заходи проти РФ

"Межі санкцій – це кінець війни": Кулеба розповів про безпрецедентні світові заходи проти РФ

Війна не паралізувала і навіть не ускладнила роботу українських дипломатів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про роботу українських дипломатів.

Наразі МЗС України працює з трьох окремих регіонів та, незважаючи на війну, постійно перебуває в комунікації та діє злагоджено й ефективно. За словами Кулеби, цифрова документація та надання консультаційних послуг вже реалізовані в безпечних регіонах.

Міністр також зазначив, що сідаючи у літак до Нью-Йорка ввечері 23-го, він вже знав, що війна почнеться через кілька годин.

"Увесь трансатлантичний переліт я провів підключеним до wi-fi, відстежуючи новини, інструктуючи своїх людей, тому що війна не зупиняє дипломатію", – розповів Кулеба.

Очільник МЗС запевнив, що українська делегація в переговорах з агресором виступає з чіткою та принциповою позицією: збереження територіальної цілісності України та гарантії безпеки для нашої держави.

Кулеба впевнений, що повна ескалація вже відбулася. Поки ведуться перемовини з Росією, наші дипломати працюють над забезпеченням постачання необхідної зброї в Україну та посиленням санкцій проти країни-агресора.

"Межі санкцій – це кінець війни та вихід Росії з території України. Поки цього не станеться, будь-яких санкцій буде недостатньо, – запевняє міністр закордонних справ. Нинішні санкції є безпрецедентними, але поки триватиме війна, їх продовжуватимуть накладати", – сказав Кулеба.

Глава МЗС вважає, що населення інших країн може вплинути на думку своєї влади та спонукати надати необхідну зброю та закрити небо над Україною. Дипломатичним шляхом Україна досягла консенсусу між своїми партнерами щодо санкцій та озброєння. Проте пошуки найкращого сценарію щодо безпекових гарантій ще тривають.

"Для українців перемога у цій війні означає зберегти нашу ідентичність і врятувати країну, тож я не маю сумнівів, що Україна переможе", – говорить міністр.

Він запевнив, що уряд має план дій як на тиждень війни, так і на 6 місяців чи рік. Кулеба не робить прогнозів щодо тривалості війни, проте стверджує, що як дипломат, робить все від нього залежне, аби поставити крапку якомога швидше.

За словами очільника МЗС, він залишиться в Києві стільки, скільки потрібно, щоб захистити місто на дипломатичному фронті.

Нагадаємо, Кулеба також заявив, що жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Ердоганом пунктів переговорів немає.

Зазначимо, раніше Ердоган заявив, що в кінці цього тижня або на початку наступного може відбутися його телефонна розмова з президентом РФ Володимиром Путіним.