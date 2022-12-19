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"Ми - агресори, найтоксичніші люди на планеті": Лукашенко у присутності Путіна вперше сказав правду 

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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"Ми - агресори, найтоксичніші люди на планеті": Лукашенко у присутності Путіна вперше сказав правду 

Фото: Associated Press

Лукашенко вважає, що "Захід хотів позбавити Білорусь незалежності".

В понеділок, 19 лютого, російський диктатор Путін приїхав до Мінська, де зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. 

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Російський та білоруський диктатори домовилися про економічну співпрацю, побідкалися на санкції та заявили, що вони нібито критично не вплинули на РФ та Білорусь. Натомість, на думку диктатора Лукашенка, "найбільше від санкцій страждають їхні ж автори".

Також Лукашенко заявив, що нібито "Захід хотів позбавити Білорусь незалежності, але РФ їм допомогла". Він також спростував плани Росії з поглинання Білорусі. Білоруський диктатор підтвердив, що РФ передала РБ "Іскандери" та С-400. Також білоруські пілоти навчатимуться застосовувати ядерні боєголовки.

Під час зустрічі Лукашенко також несподівано видав правду, що вони з Путіним - обидва агресори та найтоксичніші люди планети.

"Ми обидва агресори, найгірші та найтоксичніші люди на планеті. Ми тільки про одне сперечаємося - хто гірший. Володимир Володимирович каже, що я. Я думаю, що - він. Ми вирішили, що ми однакові", - сказав Лукашенко.

Візит Путіна до Білорусі

19 грудня Путін вперше за три роки відвідав Білорусь. Його зустрічав в аеропорту Лукашенко разом із сином. Літак із Путіним прибув до Мінська в супроводі винищувачів. Також до Мінська приїхали Шойгу та Лавров.

Російський та білоруський диктатори обговорили економічну співпрацю, а Лукашенко заявив про "необхідність діалогу із Заходом".

Російський міністр Лавров у Білорусі заявив, що "війна проти України була необхідна", бо Захід відреагував на масові вбивства українців та нещадні бомбардування України.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
4390
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