"Ми боремося, а не підписуємо зрадницькі договори": Зеленський відповів на провокативне запитання

Під час пресконференції 24 лютого президент Володимир Зеленський отримав запитання про те, чи не шкодує, що на тлі попереджень США та НАТО про повномасштабне вторгнення РФ "закликали українців зберігати холодну голову і не піддаватися на провокації?".

На провокативне запитання журналістки глава держави відповів стримано.

"Мені здавалося, що я тут був 24 числа, нікуди не дівся. Мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. Так, це завдяки народу України і завдяки нашим Збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені - як би вам це не неприємно було чути. Так вважають багато людей. Авжеж, не всі. Я ніякий не герой, але, напевно, я хоч щось зробив, раз ми тут, у деокупованому Києві, у деокупованих багатьох містах нашої держави. Напевно, я щось зробив", - висловився глава держави.

Також представниця ЗМІ запитала, чи вбачає Зеленський персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були повідомлені про реальні загрози, або ж його оточення, можливо, применшувало загрозу?

"У нас є натівська зброя. Ми боремося, а не підписуємо зрадницькі договори, Мінські умови і тощо. Напевно, вам це не дуже приємно чути. Але, тим не менш, я вам вдячний за те, що ви є. Я знаю, що ви будете — і це прекрасно. Але у чому зміст? У тому, що ми переможемо з таким, який вже є, президентом. А з тим, що був, ми не перемогли. Така моя відповідь", - зауважив президент.

Президент також перепросив за те, що "знищив олігархів", зокрема власника "5 каналу".

"Дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що, незважаючи на ті чи інші звинувачення, я, президент України, знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Вибачте, один з них - власник вашого каналу", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в роковини повномасштабного вторгнення РФ до України президент Зеленський проводить велику пресконференцію. Так, журналіст з Азербайджану поставив своє запитання українською і зробив селфі з президентом на проханням свого сина.

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