"Ми будемо вічним Нічним Дозором": Портников про Третю світову і майбутнє України

Портников порівнює 24 лютого 2022 року з вистрілом в Сараєві 1914 року.

Політичний експерт та журналіст Віталій Портников вважає, що Третя світова війна, за великим рахунком, вже розпочалася.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Суспільному".

"За великим рахунком, вона (Третя світова. – Ред.) вже є. Тому що політичного вирішення розбіжностей між так званими ринковими демократіями (США та глобальний Захід. – Ред.) та ринковими диктатурами (Китай, РФ – Ред), немає", – каже експерт.

На його думку, ситуація у світі зараз як перед Другою світовою. Але ядерна зброя спонукає великі країни обережніше ставитися до застосування сил.

Портников порівнює 24 лютого 2022 року з вистрілом в Сараєві і вбивством австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда у 1914 році.

Україна – полігон

"Це війна полігонів і диверсій. Полігони – це Україна, Близький Схід. І будуть ще інші. Корейський півострів, регіон Сахель в Африці, конфлікти в Латинській Америці — наприклад, між Венесуелою і Гаяною. Якщо Мексика почне стрімко набирати економічні оберти й витісняти Китай, можливий конфлікт у Тайванській протоці.

Але це тільки контури. Можливі варіанти на лінії Боснія, Республіка Сербська, Сербія, Косово. Є ще пострадянський простір. Росія проти Казахстану, якщо Казахстан "занадто" йде в бік Китаю. Південний Кавказ", – каже експерт.

РФ стійкіша, ніж сподівалися українці

Портников пояснює, що РФ виявилася стійкішою в економічному плані, ніж СРСР. Тому її розпад найближчим часом – малоймовірний.

Натомість він закликає думати "не про занепад РФ, а про те, як відбитися від ворога й отримати гарантію того, що будемо частиною цивілізованого світу".

Україна – "Нічний дозор"

Портников провів аналогію з всесвітньо відомим серіалом "Гра престолів".

"Прекрасна метафора з "Гри престолів": ми зараз, як "одичалі", які бігають і воюють з цими вічними мертвяками. А наша задача – потрапити за Стіну. Бути "Нічним дозором". Це максимум наших цивілізаційних досягнень. Ми будемо вічним "Нічним дозором" цивілізованого світу. Більше нікуди не потрапимо. Це географія. Наша задача №1 на наступні десятиріччя – за Стіну. В глядацьку ложу", – підсумував він.

Раніше Вітлій Портников пояснив, чому Україна не може перенести війну на територію РФ і закликав готуватися до конфлікту на десятиліття

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