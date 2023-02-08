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"Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно": Байден заявив про те, що Америка єдина в підтримці України

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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"Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно": Байден заявив про те, що Америка єдина в підтримці України

Фото: Associated Press

Американський лідер пообіцяв, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

Президент США Джо Байден нагадав про жорстоку війну проти України.

Про це він сказав під час виступу в Конгресі США із щорічним посланням до нації.

«Убивчий напад, що нагадує про смерті та руйнування, які Європа переживала у Другу світову війну. Путінське вторгнення стало випробуванням для нашої ери. Випробуванням для всього світу», — упевнений американський лідер.

Він додав, що у залі Конгресу є посол України в США Оксана Маркарова.

«Вона представляє не лише свою націю, а й мужність свого народу. Пані посол, Америка єдина у нашій підтримці вашої країни. Ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно», — наголосив Джо Байден.

Його слова зал підтримав бурхливими оплесками.

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Дата публікації
Перегляди
55
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