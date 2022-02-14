Ми чітко знаємо, де поруч з нашими кордонами чужа армія, її чисельність та плани – Зеленський

Ми чітко знаємо, де поруч з нашими кордонами чужа армія, її чисельність та плани – Зеленський

Держава щоденно стежить за ситуацією та прораховує різні сценарії.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що державі знають, де поруч з нашими кордонами чужа армія, її чисельність, локації, оснащення та плани.

Про це голова держави сказав у відеозверненні в понеділок, 14 лютого.

"Ми впевнені в собі, але не самовпевнені. Ми розуміємо всі ризики. Щоденно, ми постійно стежимо за ситуацією, прораховуємо різні сценарії, готуємо достойні відповіді на всі можливі агресивні дії. Ми чітко знаємо, де поруч з нашими кордонами чужа армія, її чисельність, її локації, оснащення та її плани", – сказав Зеленський.

"Нам є що протиставити. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці, дівчата мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази сильніша армія, аніж 8 років тому", – додав президент.

Додамо, що під час свого відеозвернення щодо російської агресії Зеленський також заявив, що вирішив запровадити в Україні нове свято – День єднання, який відзначатиметься 16 лютого.

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