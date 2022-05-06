“Ми цінуємо однакові речі — свободу, землю і власну культуру”: Зеленський звернувся до парламенту Ісландії

Український президент у своїй промові нагадав про понад тисячолітню історію стосунків ісландського та українського народів та наголосив на спільних цінностях для громадян обох держав.

У п’ятницю, 6 травня, президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Ісландії.

У своєму виступі український лідер висловив своє захоплення тим, як у непростих природних умовах народ Ісландії організовує високий рівень соціального життя, а держава створює безпеку для своїх громадян. Він зауважив, що Україна має значно комфортніші умови для життя, але сьогодні через війну, яку розв’язала Росія, потерпає більше, ніж ця острівна країна від вулканів та інших стихійних лих.

Володимир Зеленський наголосив, що плани Кремля щодо України передбачають повну асиміляцію українців, перетворення їх на дешеву робочу силу та загарбання багатих природних ресурсів нашої країни. Він підкреслив, що Росія посягає на свободу і демократію не тільки в Україні, але й несе загрозу для решти цивілізованого світу.

Український президент закликав народ Ісландії підтримати запровадження антиросійських санкцій та долучитися до повоєнної відбудови нашої держави - як давніх друзів українського народу.

ТСН.ua публікує повний текст промови українського лідера перед найдавнішим парламентом світу, яким вважається ісландський Альтинг.

“Україна та Ісландія пов'язані насправді дуже тісно. Наші культури добре знайомі одна з одною вже понад тисячу років. Наші предки легко знаходили спільну мову, і це простежується зараз і в нашій, і у вашій мові.

Ми живемо на різних кінцях Європи, у різних умовах – природних, економічних, безпекових. Але ми цінуємо однакові речі – і в Kaenugardi (так ісландці називають Київ, - ТСН), і в Рейкʼявіку. Безперечно, свободу. Землю, якою володіємо по праву. І власну культуру, яка не лише показує нашу самобутність, виокремлюючи нас від сусідніх народів, а й зберігає для нас і для наших дітей зв'язок з усіма попередніми поколіннями. Усе це в Україні – під російськими ударами.

Що залишиться від України, якщо Росія буде успішною у своїй війні проти нашої держави? Російські окупанти несуть тиранію, яка не допускає жодної свободи. Вони хочуть привласнити нашу землю. Вони вже давно розповідають про Україну, що ми нібито не маємо права на самостійне існування. І вони хочуть стерти будь-які згадки про нашу культуру. Попри те, що наша культура має більш як тисячолітнє коріння!

Я знаю, як живуть у вашій країні. Що запам'ятовується найбільше, то це ваша здатність в об'єктивно непростих і вимогливих природних умовах організувати соціальне життя так, щоб відчувалося щастя, щоб була достатня безпека для звичайних людей і щоб працювала справжня демократія.

Коли бачиш ваші міста, бачиш ваші громади, коли бачиш ваших людей, бачиш саме ось це – як працює свобода, як працює культура. І який добрий результат вони дають на землі.

У нашій частині Європи природні умови об'єктивно легші. Більше сонця, напевне, більше можливостей для сільського господарства, легші можливості для контактів між людьми. Нам не загрожують шторми в океані й виверження вулканів. Здається, що сама природа тут у нас, в Україні, і в наших сусідів старалася допомогти людям.

Але погляньте на повномасштабну війну, яка триває на нашій землі. Погляньте на те, що роблять російські військові. Навіть у таких комфортних умовах вони примудрилися створити пекло.

Для чого? Щоб у нас ніколи не було демократії. Щоб ми ніколи не мали незалежності. Щоб нашу землю, нашу природу можна було використовувати всупереч нашим інтересам. Щоб наші ресурси працювали на чужу державу. І щоб наші люди були просто мовчазною робочою силою.

Я прошу вас звернути увагу лише на один показовий факт: вже понад 500 тисяч наших людей депортовані в Росію. Їх змусили туди поїхати. У них забирають все, забирають документи, їх залишають без засобів зв'язку. Їх відправляють у віддалені регіони чужої землі, віддалені регіони Росії. Намагаються там асимілювати. Силою!

500 тисяч депортованих людей. Це велика кількість. Це, як ви знаєте – більше, ніж загальна кількість населення вашої прекрасної країни. Надзвичайний масштаб жаху!

Впевнений, ви знаєте про вбивство російськими окупантами десятків тисяч мешканців нашого міста Маріуполя. Впевнений, ви чули про воєнні злочини, які російська армія скоює проти наших цивільних людей, зокрема в нашому місті Бучі.

Куди б не прийшли окупанти в Україні, вони одразу починають шукати кожного й кожну, хто працював на нашу державу. Хто служив у нашій армії. Шукають журналістів, шукають активістів. Захоплюють представників місцевого самоврядування. Тобто всіх, хто може боротися за свободу. На своїй землі, на нашій землі. Заради того, щоб вільно жити, як того хочеться людям, як того хоче наш народ.

Пані та панове!

Очевидно, що війна Росії проти України – це не просто намагання захопити одну країну та зруйнувати життя в ній. Ні! Це посягання на свободу як таку. І тому для всіх вільних людей світу важливо, щоб наша країна не залишалася сам на сам у протистоянні з Росією. Важливо, щоб кожен народ допомагав.

Я вдячний вашому народу за кроки, які ви вже зробили, зокрема, підтримавши санкції проти Російської Федерації.

Я вдячний також за підтримку різного рівня, яку ви надаєте нашій державі. Але закликаю вас не зупинятися.

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Закликаю ваш уряд, ваших дипломатів і ваших людей бути адвокатами посилення тиску на Росію. Бути адвокатами свободи. На всіх напрямках. Жодної торгівлі з тиранією. І передусім потрібна відмова від російської нафти, нафтових сумішей і нафтопродуктів. Жодних фінансових зв'язків із тиранією. Жодної політичної допомоги тиранії.

Неважливо, велика за розмірами чи мала держава. Коли ми захищаємо свободу, має значення внесок абсолютно кожного.

Ми в Україні безперечно віримо в перемогу. Робимо все, щоб вигнати загарбників і звільнити нашу землю і наших людей. Я не можу назвати час, коли це здійсниться. Але ми вже готуємося до відбудови нашої країни.

І щоб забезпечити по-справжньому вільне й комфортне життя, щоб гарантувати добробут нашим людям, ми запрошуємо наших друзів і тільки друзів взяти участь разом з нами в реалізації програми відновлення України.

Я запрошую вашу країну, ваші компанії взяти участь у відбудові України, зокрема в енергетичній модернізації нашої держави. Щоб ваш досвід енергоефективності допоміг також і нам, нашим людям.

Впевнений, уже скоро зможемо взятися до цієї роботи. Але спочатку захистимо свободу. Нашу спільну свободу. Ми це зробимо.

Дякую, Ісландіє! Слава Україні!"

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до данського народу в річницю звільнення Данії від нацистів.

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