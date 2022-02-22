"Ми давно й до всього готові": повний текст звернення Зеленського до українців через російську агресію 

Він переконує, що причини для безсонної ночі немає.
Своїми рішеннями щодо визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія порушує суверенітет і територіальну цілісність України та легалізує свої війська на Донбасі, які перебували там з 2014 року.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками засідання РНБО, - йдеться на сайті глави держави.
"Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки у зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії", – наголосив глава держави.
Крім того, за його словами, визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у межах "нормандської четвірки".
"Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє", – зазначив президент України.
Володимир Зеленський повідомив, що обговорив ситуацію, що склалася, з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Також запланована телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Він зазначив, що сьогодні МЗС України направило державам – членам Ради Безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Також ініційовано скликання засідання Ради Безпеки ООН та проведення спеціального засідання ОБСЄ.
"Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації", – наголосив Президент.
Крім того, за словами Володимира Зеленського, ініційовано екстрене скликання саміту "нормандської четвірки".
"Від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати РФ словами", – акцентував глава держави.
Президент запевнив, що Україна віддана політико-дипломатичному врегулюванню й не піддається на провокації.
"Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами – правда. І правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Щойно ми побачимо зміну ситуації, щойно ми побачимо зростання ризиків – ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так було й надалі", – сказав Володимир Зеленський.
Глава держави подякував усім громадянам України, які вкотре доводять, що українці – розумна й мудра нація і попри все зберігає холодну голову, реагує спокійно та виважено.
"Ми давно й до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає", – зазначив президент.
Як повідомляли раніше, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".
Після цього президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони на тлі напруженої ситуації в Україні через визнання Росією "незалежності" "ЛДНР".
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