"Ми давно знаємо про дії Росії": Байден анонсував довгу розмову з Путіним про Україну

"Ми давно знаємо про дії Росії": Байден анонсував довгу розмову з Путіним про Україну

"Ми давно знаємо про дії Росії, я вважаю, що ми маємо довгу розмову", — сказав Байден.

Президент США Джо Байден розраховує протягом довгої розмови із главою російської держави Володимиром Путіним обговорити ситуацію навколо України.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Ми давно знаємо про дії Росії, я вважаю, що на нас чекає довга розмова", — сказав Байден під час розмови з журналістами.

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Відповідаючи на запитання представників ЗМІ про позначені Путіним "червоні лінії", президент США сказав, що "не приймає нічиїх червоних ліній".

Раніше Путін 30 листопада на форумі "Росія кличе" сказав, що "червоними лініями" для Росії стануть розміщення в Україні іноземної зброї та загрози безпеці РФ.

Слід зазначити, що лідер США Джо Байден повідомив, що Білий дім готує набір ініціатив щодо стримування російської агресії проти України.

Водночас у Кремлі заявляють, що Путін вимагатиме від Байдена гарантій того, що Україна не стане членом НАТО.

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