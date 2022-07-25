"Ми дивимось, як на друзів": Ердоган заявив, що "західні політики неправильно ставляться до Путіна"

Він додав, що турки ставляться і до диктатора, і до президента України, як до друзів.

Про це він сказав в інтерв'ю TRT.

Ердоган заявив, що нібито західні політики погано ставляться до Путіна.

"Ми дивимося і на Путіна, і на Зеленського, як на друзів, а не ворогів. Більше того, підхід Заходу до пана Путіна неправильний... Ви знаєте ставлення західних політиків до Путіна. Так не личить політикам. Яке ставлення до нього проявиш, те й отримаєш", - заявив він.

Нагадаємо, на саміті "Великої сімки" 26 червня західні лідери пригадали фото Путіна з оголеним торсом, де він позує верхи на коні. Члени G7 іронічно сказали, що для того, аби продемонструвати свою "крутість", їм теж треба сфотографуватися без верхнього одягу.

Невдовзі після цього прем'єр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що Путін є прикладом токсичної маскулінності, і якби РФ очолювала жінка, то війни не було б.

Також диктатор Путін прокоментував слова лідерів країн G7, які напередодні на саміті висміяли його за фото з голим торсом верхи на коні.

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