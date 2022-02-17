"Ми домовимося з Путіним, як нам вчинити": Лукашенко повідомив, чи визнає "ДНР" і "ЛНР"

Лукашенко також сказав, що Білорусь готова підтримати РФ, якщо вона вирішить прийти на допомогу фейковим республікам.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий разом з Росією визнати "ДНР" і "ЛНР" і що це буде спільне з Путіним рішення.
Про це він сказав 17 лютого, передає "БЕЛТА".
"Ми домовимося з Путіним, як нам вчинити, щоб було краще для Росії та Білорусі. Але це буде спільне рішення", - заявив Лукашенко та додав, що Білорусь готова підтримати РФ, якщо вона вирішить прийти на допомогу фейковим республікам.
"Ми Росії надамо будь-яку підтримку. І військову, і, якщо буде треба, економічну. Поділимося останнім шматком хліба, точно так і зі страждальцями на Донбасі. Якщо це у Чернігові – і чернігівцям допомагатимемо. Це наша тверда позиція", - заявив він.
Нагадаємо, днями Держдума проголосувала за те, щоб визнати фейкові республіки незалежними. І це прямо суперечить Мінським угодам. Адже вони спрямовані на реінтеграцію окупованих територій у складі України. Рішення про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" Путін ще не підписав. Не робити це очільника Кремля закликають, зокрема, президент Франції, канцлер Німеччини і держсекретар США.
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