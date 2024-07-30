Ми досягли точки початку: президент Фінляндії заявив про підходящий момент для переговорів з РФ

Він висловив сподівання, що допомогти в завершенні війни зможе китайський лідер Сі Цзіньпін, який "займає сильну позицію щодо Росії".

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив про наближення моменту, коли Росія та Україна мають розпочати переговори.

Про це він сказав в інтерв'ю Le Monde.

"Зеленський правильно розігрує свої карти. З самого початку він хотів взяти ініціативу в процесі обговорення. Зараз м’яч на боці Росії", – каже Стубб.

За його словами, Україна наращі у набагато сильнішій позиції, ніж два місяці тому. ЗСУ отримують обладнання та кошти, необхідні для збереження своїх позицій.

"Ми вже не в ситуації майже відчаю, в якій ми були навесні з блокуванням американської допомоги, труднощами Європи з доставкою техніки до Києва. Російського прориву теж немає. Росія, за нашою інформацією, не просувається, і її втрати ще більші, ніж раніше. Путін думав, що Захід втомиться від війни. Він думав, що може дочекатися американських виборів. Але він помилився", – вважає президент Фінляндії.

На питання, чи настав час говорити про переговори чи територіальні поступки з боку України, Стубб відповів, що необхідно розрізняти можливий дискусійний процес та мир.

"Початок переговорів не означає, що ви збираєтеся піти на поступки. Для успіху цього процесу Зеленському потрібні чотири елементи. Перше – це території, які зараз окуповані Росією, і це буде його єдиним рішенням. По-друге, Україні потрібні гарантії безпеки. І тут ми можемо допомогти через двосторонні угоди та можливий шлях до НАТО і, звичайно, до Європейського Союзу. По-третє, має бути забезпечено правосуддя для переслідування російських воєнних злочинців. Нарешті, Зеленський потребує підтримки, щоб відновити свою країну", – пояснив політик.

Для Фінляндії є очевидним, що для досягнення миру Росія повинна вивести війська з України, однак це не можна розглядати як попередню умову, каже Стубб.

Він додав, що допомогти в завершенні війни зможе китайський лідер Сі Цзіньпін, який "займає сильну позицію щодо Росії".

"Ми повинні переконати країни Півдня, що те, що робить Росія – це імперіалізм. В їхніх інтересах покласти край цьому конфлікту. Якби Сі Цзіньпін хотів зупинити війну, він міг би зателефонувати Путіну і сказати йому: "Досить!". Китай міг би зробити багато, щоб покласти край бойовим діям, тому що він має сильну позицію по відношенню до Росії", – підсумував президент Фінляндії.

Раніше президент Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей.

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