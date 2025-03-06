"Ми досягли значного прогресу з Росією та Україною за останні два дні": Трамп зробив нову заяву

Президент США також висловився щодо угоди.
Американський президент Дональд Трамп завив, що США "досягли значного прогресу з Росією та Україною за останні два дні.
Про це йшлося під час брифінгу Трампа 6 березня.
"Ми досягли прогресу з Україною, а також з Росією за останні пару днів", - сказав Трамп.
Також він сказав, що "Україна хоче підписати угоду".
Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог раніше сказав, що стратегія ізоляції та відсутності взаємодії з Росією через війну в Україні більше не є життєздатною чи стійкою, вважають в США.
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