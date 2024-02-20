"Ми дурні Європи": у Нідерландах лідер ультраправих зробив обурливу заяву про біженців з України

Нідерландський націоналіст Вілдерс критикує українських біженців, звинувачуючи їх у приїзді до ЄС не у зв’язку з війною.

Нідерландський ультраправий лідер Ґерт Вілдерс заявив, що Нідерланди були "європейським дурнем", оскільки прийняли надто багато українських біженців.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначило, що Вілдерс отримав найбільшу кількість місць у парламенті на виборах три місяці тому, але досі не зміг сформувати новий коаліційний уряд.

Політик виступає проти продовження військової допомоги Україні, стверджуючи, що Нідерланди повинні зберегти свою зброю, щоб захистити себе. Ця позиція – одне з кількох питань, які розділяють його ультраправу Партію свободи і потенційних партнерів по коаліції.

"Українці масово приїжджають до Нідерландів не через війну, а по безкоштовне житло, безкоштовну допомогу і нашу роботу. Знову ми дурні Європи", – написав Вілдерс у Мережі.

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Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який залишає свою посаду, заявив на вихідних, що підтримка Україні з боку його держави гарантована на тривалий термін, оскільки Вілдерс не зможе знайти жодного партнера по коаліції, готового підтримати його наміри скоротити допомогу.

У своїй публікації в Мережі Вілдерс відреагував на статтю в нідерландській щоденній газеті Telegraaf, у якій йдеться про те, що центральний пункт реєстрації українських біженців заповнює свої можливості. Місцевий чиновник сказав газеті, що це головним чином пов’язано з напливом українських чоловіків, які приїжджають з інших країн-членів ЄС у пошуках роботи, медичної допомоги або задля возз’єднання з родиною.

Від початку повномасштабного російського вторгнення до України майже два роки тому до Нідерландів прибули понад 100 тис. українських біженців. Відповідно до тимчасового механізмом захисту Євросоюзу, українські біженці мають право подорожувати країнами ЄС, щоб жити та працювати в будь-якій країні-члені принаймні до березня 2025 року.

Зауважимо, що 2024 року Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16. Вже відомо, коли вони будуть готові до передавання, проте ця інформація поки що закрита.

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