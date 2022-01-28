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Ми готові до найгіршого - генсек НАТО про ймовірну загрозу вторгнення Росії до України

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Ми готові до найгіршого - генсек НАТО про ймовірну загрозу вторгнення Росії до України

Associated Press

Збройні сили України зараз більш підготовлені та озброєні, ніж 2014 року, вважає генсек НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що у них поки немає інформації, чи дійсно Росія готова напасти на Україну. Водночас в Альянсі "готові до найгіршого" сценарію розвитку подій. 

Про це він сказав 28 січня під час онлайн-дискусії в Atlantic Council.

За його словами, у НАТО немає оперативної інформації з приводу того, чи дійсно Путін готовий піти на Україну. "Ми віддані політичному діалогу, проте готові до гіршого", - сказав Столтенберг.

Також він вважає, що військові сили України зараз більш підготовлені та озброєні, ніж 2014 року.

Нагадаємо, голова місії США при ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала провести відкрите засідання Ради Безпеки ООН через загрозливі дії Росії біля кордонів України. Вона наголосила, що ескалація на кордонах України та в Білорусі є надзвичайно важливим питанням “для міжнародного миру та безпеки".

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