Ми готові до найгіршого - генсек НАТО про ймовірну загрозу вторгнення Росії до України

Ми готові до найгіршого - генсек НАТО про ймовірну загрозу вторгнення Росії до України

Збройні сили України зараз більш підготовлені та озброєні, ніж 2014 року, вважає генсек НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що у них поки немає інформації, чи дійсно Росія готова напасти на Україну. Водночас в Альянсі "готові до найгіршого" сценарію розвитку подій.

Про це він сказав 28 січня під час онлайн-дискусії в Atlantic Council.

За його словами, у НАТО немає оперативної інформації з приводу того, чи дійсно Путін готовий піти на Україну. "Ми віддані політичному діалогу, проте готові до гіршого", - сказав Столтенберг.

Також він вважає, що військові сили України зараз більш підготовлені та озброєні, ніж 2014 року.

Нагадаємо, голова місії США при ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала провести відкрите засідання Ради Безпеки ООН через загрозливі дії Росії біля кордонів України. Вона наголосила, що ескалація на кордонах України та в Білорусі є надзвичайно важливим питанням “для міжнародного миру та безпеки".

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