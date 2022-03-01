Гарантії безпеки для України: Зеленський озвучив, на що готовий піти Київ

Президент України готовий сісти за стіл переговорів.

Ми готові говорити про гарантії безпеки для України.

Про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський.

"Треба припинити бомбардування і сісти за стіл переговорів. Ми готові говорити про гарантії безпеки для України. Це залежить від наших партнерів. Партнери, якщо вони не готові брати України до НАТО і якщо вони не готові брати до НАТО через те, що Росія не хоче, щоб ми були у НАТО, то є гарантії безпеки напрацьовані спільно з Україною. Що це значить? Це значить, що ми маємо нашу територіальну цілісність, що наші кордони захищені, у нас є особливі стосунки з усіма сусідами, ми в повній безпеці і гаранти, які нам дають безпеку - вони це гарантують юридично", - наголосив Зеленський.