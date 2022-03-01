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Гарантії безпеки для України: Зеленський озвучив, на що готовий піти Київ

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Гарантії безпеки для України: Зеленський озвучив, на що готовий піти Київ

Associated Press

Президент України готовий сісти за стіл переговорів.

Ми готові говорити про гарантії безпеки для України.

Про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський.

"Треба припинити бомбардування і сісти за стіл переговорів. Ми готові говорити про гарантії безпеки для України. Це залежить від наших партнерів. Партнери, якщо вони не готові брати України до НАТО і якщо вони не готові брати до НАТО через те, що Росія не хоче, щоб ми були у НАТО, то є гарантії безпеки напрацьовані спільно з Україною. Що це значить? Це значить, що ми маємо нашу територіальну цілісність, що наші кордони захищені, у нас є особливі стосунки з усіма сусідами, ми в повній безпеці і гаранти, які нам дають безпеку - вони це гарантують юридично", - наголосив Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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